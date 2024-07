Zwei langjährige Berufsschullehrer verabschieden sich

Dank und Lob hat Walter Müller in seiner 40 Jahre währenden Schuldienstlaufbahn öfter zu hören bekommen. Die Danksagung einer Schülerin, die einst aus dem Jemen kam und es hier bis zur Pflegefachhelferin schaffte, ist jedoch einmalig: Die Teenagerin schenkte dem Leiter der Krumbacher Außenstelle des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Günzburg ein Amulett, das er bis heute vor sich auf dem Schreibtisch liegen hat. Die Worte, dass er sie als Lehrer an die Hand genommen, ihr den Geist geöffnet, ihr Herz berührt und ihre Zukunft mitgestaltet habe, haben ihn tief bewegt. „Da kann man sagen, wir haben einen guten Job gemacht“, sagt Müller. Sein „Job“ hört an dieser Stelle auf, zum Schuljahresende geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Am Donnerstag wird er zusammen mit Manfred Streit, dem stellvertretenden Schulleiter in Günzburg, offiziell verabschiedet.

