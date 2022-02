Zwei Lkw-Räder und eine Gelbe Tonne in Günzburg gestohlen

Zwei Diebstähle beschäftigen die Polizeiinspektion Günzburg. An einem Lkw-Anhänger klauen Unbekannte zwei Räder, auch eine Gelbe Tonne fehlt.

Vor einigen Tagen waren es Katalysatoren, diesmal sind es Räder eines Lastwagen-Anhängers: Fahrzeugteile scheinen begehrtes Diebesgut zu sein. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt bei einem Diebstahl, der sich zwischen Samstag und Montag ereignet hat. Da wurden von einem in der Junkerstraße abgestellten Lkw-Anhänger zwei Räder abmontiert.

In Günzburg wurde eine gelbe Tonne entwendet

Kurios ist der zweite Fall: Der Polizei wurde erst jetzt angezeigt, dass in Günzburg vom 9. auf 10. Februar in der Belvederestraße eine Gelbe Tonne verschwand. Die Tonne war dort auf der Straße vor einem Haus abgestellt und am nächsten Tag nicht mehr da. Zeugenhinweise zu beiden Fällen werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)