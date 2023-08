Zwei Männer rauben in Günzburg einen 21-Jährigen aus

Erst verwickeln sie einen jungen Mann in ein Gespräch, dann rauben sie ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen einer Tat in Günzburg.

Am späten Samstagabend wurde einem 21-jährigen Mann in der Dillinger Straße in Günzburg seine Umhängetasche entwendet. Der junge Mann wurde angeblich von zwei unbekannten Tätern angesprochen, welche angaben, aus Rumänien zu sein. Im Zuge des Gesprächs entwendeten die beiden Männer die Umhängetasche des Geschädigten und flüchteten.

Der Beuteschaden wird mit etwa 300 Euro beziffert. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)