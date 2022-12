Zwei Männer werden mit Tierabwehrspray und Tritten malträtiert

Fünf Personen geraten vor einer Diskothek in Günzburg in Streit. Die einen erleiden Verletzungen, die anderen flüchten und die Polizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. In deren Verlauf wurden laut Polizei zwei 20-Jährige und ein 25-jähriger Männer mit einem Tierabwehrspray angegriffen und einer der beiden mit Tritten malträtiert.

Im Anschluss flüchteten die beiden männlichen Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurden die beiden Männer leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die den Streit beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)