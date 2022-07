Günzburg

Zwei neue Mehrfamilienhäuser in Leinheim sind nun doch erlaubt

Plus Als zu groß und überdimensioniert bezeichneten Teile des Bauausschusses vor wenigen Monaten das Vorhaben in Leinheim. Nun gibt es andere Pläne.

Von Michael Lindner

Zu massiv, zu wuchtig, zu überdimensioniert, extrem vollgebaut - so lautete die Hauptkritik von mehreren Mitgliedern des Günzburger Bauausschusses, als es um ein Bauvorhaben in Leinheim ging. Dort sollten in der St.-Blasius-Straße zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Wohnungen entstehen, doch der Bauausschuss störte sich an den Planungen. Mit denkbar knappen 7:7 Stimmen wurde das Projekt im Februar dieses Jahres abgelehnt. In der Dienstagssitzung stand der angedachte Neubau erneut auf der Tagesordnung, mit einer überarbeiteten Planung.

