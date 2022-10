Zwei Pedelec-Fahrer werden bei Unfällen in Günzburg verletzt

Das schöne Herbstwetter zieht die Menschen hinaus. Dabei sind in Günzburg zwei Radfahrer in den vergangenen Tagen bei Unfällen gestürzt.

Der erste Fahrer eines Pedelecs, eines elektrisch unterstützten Fahrrads, war am Freitagnachmittag in Deffingen unterwegs. Als er den Friedhofweg bergab fuhr, stürzte er laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Er wurde dabei leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag bog ein Autofahrer vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Günzburg in die Augsburger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden Fahrers eines Pedelcs, der auf dem Radweg neben der Augsburger Straße unterwegs war. Es kam zu Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. (AZ)