Günzburg

vor 48 Min.

Hoher Sachschaden: Zwei Reisebusse brennen in Günzburg

In der Nähe des Günzburger Bahnhofs fingen in der Nacht zwei Reisebusse Feuer. Für die Löscharbeiten musste eine Drehleiter eingesetzt werden.

Von Mario Obeser Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Sonntag sind in Günzburg zwei Busse in einer Halle abgebrannt. Ein verschlossenes Rolltor erschwerte die Löscharbeiten.

Themen folgen