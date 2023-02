Zwei Unfälle auf B16 wegen Wendemanöver und Abbremsen

Einmal in Richtung Günzburg, einmal in Richtung Ichenhausen, sind in den vergangenen Tagen Unfälle auf der B16 passiert. Beides Mal ist der Schaden hoch.

Zwei Unfälle mit hohem Schaden haben sich seit Freitag in Günzburg ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 21-Jährige am Sonntagmittag auf der B16 aus Günzburg kommend in Richtung Ichenhausen. Um zu wenden, bog sie mit ihrem Auto auf Höhe des Wertstoffhofes nach rechts in die Straße „Im Grubenfeld“ ab. Beim Wiedereinfahren auf die B16 übersah sie laut Polizei einen auf der Bundesstraße herannahenden Pkw, welcher von einer 60-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro entstand.

Vor der Abzweigung Deffingen kam es zum Zusammenstoß

Ein ähnlicher Vorfall ist am vergangenen Freitag passiert. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr auf der B16 aus Richtung Ichenhausen kommend in Richtung Günzburg. Vor der Abzweigung Denzingen/Deffingen musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender 34-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 47-Jährigen auf. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro, so die Polizei Günzburg. (AZ)