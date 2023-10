Zwei Unfälle mit zwei Verletzten beschäftigt die Polizei in Günzburg

Zweimal hat es innerhalb kurzer Zeit in Günzburg gekracht. Beide Male waren die Unfallverursacher unaufmerksam. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos, immensen Sachschaden, sowie einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen frühen Abend am Zubringer zur Bundesstraße 16. Eine 27-jährige Autofahrerin bog laut Polizeiangaben von der Wilhelm-Maybach-Straße auf den Zubringer nach links ab. Hierbei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW. Keines der Autos war anschließend noch fahrbereit, teilte die Polizeiinspektion Burgau mit. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte über 16.500 Euro liegen. Die Unfallverursacherin zog sich ein Schleudertrauma zu. Die Fahrerin des VWs wurde ebenfalls zur Abklärung auf Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hohe Schadensbilanz auch nach Unfall in Günzburg

Die Missachtung einer Vorfahrtsregel führte zu einem verletzten Autofahrer, drei beschädigten Fahrzeugen und einem beschädigten Zaun. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Pkw im Hofgartenweg unterwegs. An der Einmündung „An der Kapuzinermauer“ missachte sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw Audi. Dieser geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und prallte in einen Zaun. Der Zaun, sowie ein direkt hinter dem Zaun geparkter Pkw wurden beschädigt. An den beteiligten Autos, sowie am Zaun dürfte ein Gesamtschaden von über 21.000 Euro entstanden sein. Zudem klagte der 54-jährige Fahrer über Schmerzen in der Hüfte. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte den Verletzten. (AZ)