Zwei Unfälle zwischen Autos und Fahrrädern in Günzburg

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen von zwei Unfällen, bei denen Autos mit Fahrrädern zusammenprallten.

Bei zwei Verkehrsunfällen in Günzburg waren Fahrradfahrer beteiligt. Am Samstagnachmittag fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Augsburger Straße. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, wollte zeitgleich eine 40-Jährige mit ihrem Pkw von der Augsburger Straße auf den Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarkts einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es auf dem Marktplatz in Günzburg. Ein 37-Jähriger stellte am Samstagnachmittag dort seinen Pkw ab. Beim Einparken touchierte er vermutlich das abgestellte Fahrrad eines 55-Jährigen, das dadurch umkippte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen der Unfälle

Zeugen, die Beobachtungen zu den Unfällen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)