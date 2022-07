Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten. In beiden Fällen wurden Fahrzeuge beschädigt und die Verursacher flüchteten.

Nach zwei Unfallfluchten in Günzburg sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Der erste Fall ereignete sich am Sonntag auf dem Parkplatz des Freibades in der Heidenheimer Straße. Dort wurde ein geparkter Range Rover zwischen 9 Uhr und 12 Uhr beschädigt. Bislang unbekannte Personen zerkratzten den Lack des Fahrzeuges auf der Beifahrerseite. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Im Legoland-Feriendorf wurde ein Audi Q7 beschädigt

Die zweite Unfallflucht geschah im Zeitraum von Sonntag, 10.30 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, im Bereich der Rezeption des Legoland-Feriendorfs. In diesem Zeitraum wurde ein weißer Audi Q7 beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehr als 1000 Euro verursacht. Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die in beiden Fällen Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)