Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg

Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt in Fällen von zwei Unfallfluchten. Es wurden jeweils Fahrzeuge beschädigt und die Verursacher fuhren weiter.

Nach zwei Unfallfluchten in Günzburg ermittelt die Polizei gegen die unbekannten Unfallverursacher. Der erste Fall ereignete sich am frühen Mittwochabend, bei dem im Bereich des Marktplatzes ein geparktes Auto angefahren und beschädigt wurde. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Polizeiangaben entstand am geschädigten Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte, ermittelten die Beamten letztlich die Unfallverursacherin. Gegen diese leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall in Günzburg

Die zweite Unfallflucht geschah auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße. Laut Polizeiangaben fuhr am Mittwochnachmittag ein Autofahrer aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen anderen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher hielt im Anschluss nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Aufgrund seiner Beobachtungen sind weiterführende und Erfolg versprechende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)