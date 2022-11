Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg

Zu zwei Unfallfluchten in Günzburg sucht die Polizei mögliche Zeugen. In beiden Fällen sind geparkte Autos angefahren worden, ohne sich darum zu kümmern.

Die erste Unfallflucht ereignete sich zwischen 9. November, 20 Uhr, und 11. November, 10 Uhr. Eine 48-Jährige hatte in dieser Zeit ihren Wagen am Fahrbahnrand der Straße Kappenzipfel abgestellt. Die vordere Stoßstange wurde so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Mögliche Verursacher meldeten sich nicht.

Auf dem Supermarktparkplatz in der Violastraße in Günzburg wurde am Samstagvormittag gegen 10.10 Uhr ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Nach Polizeiangaben stellte die Fahrerin nach etwa zehn Minuten Einkauf an der hinteren Stoßstange ihres Wagens eine frische Unfallbeschädigung fest. Offensichtlich wurde der Schaden von einem anderen Fahrzeug verursacht. Der oder die Unfallverursacherin entfernten sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221-9190 zu melden. (AZ)