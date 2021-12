Zwei Verkehrsunfälle in Günzburg mit entgegenkommenden Autos

Die Polizeiinspektion Günzburg meldet zwei Verkehrsunfälle in Günzburg, jeweils mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Montagvormittag in Günzburg. Eine 58-jährige Frau war mit ihrem Auto laut Polizei vom Judenweg in zu engem Bogen nach links in die Nornheimer Straße eingebogen. Dabei kam es zum Streifzusammenstoß mit einem Auto, dessen 37-jährige Fahrerin entgegenkam.





Weitere 2000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der bereits am Freitag geschah. Ein 25-jähriger Autofahrer wollte am frühen Abend vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Reindlstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem herannahenden Fahrzeug, das von einer 27-jährigen Frau gefahren wurde. (AZ)