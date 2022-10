Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden in Günzburg

Unachtsamkeit und fehlende Sicht führten in Günzburg am Dienstag zu zwei Verkehrsunfällen, die mit Sachschäden glimpflich endeten.

Am Dienstagnachmittag war ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße 16 in Richtung Dillingen unterwegs. An der Einmündung der Bundesstraße 16 in die Staatsstraße 2510 musste der Fahrer des Sattelzuges aufgrund Rotlichts verkehrsbedingt anhalten. Kurz nachdem er angehalten hatte, fuhr er laut Polizei rückwärts und übersah dabei einen hinter ihm stehenden Wagen, der von einem 48-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstand.

Gartenmauer in Reisensburg beschädigt

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr im Stadtteil Reisensburg. Laut Polizei kam ein Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit in der Günzburger Straße mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine angrenzende Gartenmauer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)