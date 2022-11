Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall nahe Günzburg

Weil ein Lastwagenfahrer ein Auto übersehen hatte, kommt es am Mittwoch bei Günzburg an der Abzweigung nach Offingen zu einem Unfall mit Verletzten.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Mittwochmittag am Stadtrand von Günzburg. Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer bog mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2510 nach links in Richtung Offingen auf die Staatsstraße 2028 ab. Dabei übersah er ein auf der St 2510 entgegenkommendes Auto, das von einer ebenfalls 30-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden die Autofahrerin und ein sechsjähriges Kind, das im Auto saß, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Die beiden Verletzten kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. (AZ)