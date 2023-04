Zwei Zusammenstöße bei Fahrstreifenwechsel

In Günzburg kam es am Donnerstag wegen unvorsichtigem Spurwechsel zu zwei Unfällen.

Eine Frau ist am Donnerstag um 13.20 Uhr mit ihrem Pkw, einem Mazda, auf der B16 von Kötz kommend in Richtung Günzburg gefahren. Kurz nach der Abzweigung zur Bundesautobahn A8 wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Laut Polizeiangaben übersah sie den Pkw, einen Suzuki, der anderen Verkehrsteilnehmerin, welche links neben ihr fuhr. Die Fahrerin des Mazda stieß mit der linken Front ihres Autos gegen die rechte Seite des Suzuki. Durch den Zusammenstoß löste sich an dem Suzuki die hintere linke Radkappe. Diese prallte gegen die Stoßstange eines anderen Autos, dessen Fahrer auf der Gegenfahrbahn bei Rot an der Ampel hielt. Es entstanden 8200 Euro Sachschaden.

Ähnliches ereignete sich eine Stunde später. Um 14.05 Uhr ist ein Mann mit seinem Pkw auf der B16 in nördlicher Richtung gefahren. Auf Höhe der Auffahrt zur A8 wollte er von der rechten auf die linke Geradeausspur wechseln. Laut Polizeibericht übersah er dabei ein anderes Auto, welches links neben ihm fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. An den beiden Autos entstand 1.300 Euro Sachschaden. (AZ)