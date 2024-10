Zweimal Fahrerflucht in Günzburg: Die Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer führt zwischen Samstag, 26. Oktober, 12.30 Uhr und Dienstag, 29. Oktober, 15.30 Uhr gegen einen Gartenzaun in der Günzburger Imhofstraße. Eine Streifenbesatzung stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass auch der Zaun des Nachbargrundstücks beschädigt war. Die Beamten sicherten laut Bericht der Polizei an der Unfallstelle Splitter eines Rücklichts. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder den Vorfall bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.

Eine weitere Fahrerflucht gab es in der Günzburger Schöblstraße. Am Mittwoch, zwischen 8 Uhr und 11.10 Uhr wurde ein in der Schöblstraße abgestellter Pkw der Marke Hyundai von einer unbekannten Person angefahren und beschädigt. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie laut Bericht der Polizei einen Schaden im linken, hinteren Bereich fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder den Vorfall zu melden. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08221 9190. (AZ)