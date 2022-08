Zweimal findet die Polizei in Günzburg und Leipheim Drogen

Bei zwei Personenkontrollen finden Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg geringe Mengen Marihuana. Nun wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei in Günzburg. Am Sonntagabend unterzog eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg in einer Parkanlage im Bereich des Schlossplatzes eine junge Frau einer Personenkontrolle. Hierbei fanden die Beamten bei der Frau eine geringe Menge Marihuana. Am Montagabend wurde ein 29-Jähriger im Stadtgebiet Leipheim kontrolliert.

Auch im Zuge dieser Kontrolle fanden die Beamten in seiner Hosentasche eine geringe Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel stellten sie sicher. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)