Zweimal sind Busse in Unfälle in Günzburg involviert

Ein Autofahrer streifte in Günzburg einen Bus, eine Busfahrerin das Dach einer Haltestelle am Stadtbach. Insgesamt sind knapp 10.000 Euro Schaden entstanden.

Zwei Busse sind am Donnerstag in Günzburg in Unfälle verwickelt gewesen. Ein Autofahrer wollte am Vormittag an einem Bus, der im Bereich einer Haltestelle im Kötzer Weg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand, links vorbeifahren. Dabei schätzte er laut Angaben der Polizei den Seitenabstand zu dem Bus falsch ein und streifte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges die linke Fahrzeugseite des Busses. Bei dem Streifzusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Busfahrerin streift Haltestellendach in Günzburg

Am selben Morgen fuhr eine Busfahrerin in der Straße „Am Stadtbach“ links an einem stehenden Bus vorbei. Beim Vorbeifahren streifte sie mit dem oberen Heckbereich des Busses das Dach der dortigen Haltestellenüberdachung. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro, teilt die Polizei Günzburg mit. (AZ)