Günzburg

Zwölf Tenöre versprühen ihren Charme in Günzburg

Selbstverständlich kommt's bei den 12 Tenören auf den Gesang an. Die Herren verzauberten mit ihren Stimmen im Günzburger Forum am Hofgarten. Zur Geltung brachte die Künstler auch die eindrucksvolle Lichtshow.

Plus Das bis ins Detail choreografierte Programm "The Power of 12" lässt beim Auftritt der Sänger im Günzburger Forum keinen Platz für Zufälligkeiten.

Von Gertrud Adlassnig

Ein ausverkauftes Haus, ein jubelndes, ja rasendes Publikum, verursacht von einer, zugegeben, nicht mehr ganz jungen Boygroup, mit anderen Worten: Auftritt der 12 Tenöre mit dem Programm „The Power of 12“ im Günzburger Forum. Die 12 Tenöre sind eine Gruppe internationaler Sänger, die unter dem Kommando des Nürnbergers Alexander Herzog die Bühnen inner- und außerhalb Deutschlands mit Hits aus vielen Jahrzehnten und allen Stilrichtungen rocken. Dabei setzen sie nicht allein auf ihre Stimmen, sondern in mindestens gleicher Intensität auf Show. Mit komödiantischem Talent heizt Herzog die Stimmung im Saal an, eine Performance aus Licht und Farbe versetzt das Publikum in die richtige Stimmung.

