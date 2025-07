Günzburger Newcomerband: „Wenn unsere Musik eine Farbe wäre, wär das Dunkelblau“

Wer durch das Günzburger Wohngebiet spaziert, in dem die Band „Dunkelblau“ ihren Proberaum hat, wird nicht unbedingt vermuten, dass hier so viel Kreatives entsteht. Im Keller eines Einfamilienhauses haben sich die vier Musiker einen professionellen Bandraum eingerichtet. Die jungen Talente im Alter zwischen 13 und 20 Jahren feilen hier seit anderthalb Jahren an selbst geschriebenen Songs, mit denen sie auf den Bühnen in der Region auch zunehmend live auftreten. Und nun steht ihr bislang größter Auftritt auf der Hauptbühne eines Festivals an, zum ersten Mal könnte die Newcomerband vor mehreren Tausend Menschen auftreten.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spotify Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis