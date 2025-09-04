Günzburger Bauunternehmen Bendl spendet 7800 Euro an Vereine

Seit acht Jahrzehnten ist das Bauunternehmen Bendl in der Region verwurzelt – und ebenso lange setzt sich das Familienunternehmen für das gesellschaftliche Leben vor Ort ein, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Besonders am Herzen liegen Bendl nach eigenen Angaben die Vereine, in denen auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv sind.

Anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Firma öffnete Bendl am 20. Juli seine Türen und feierte zum Jubiläum einen großen Tag der offenen Tür. Ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen der Feierlichkeiten kam von drei langjährigen Partnern: dem VfL Günzburg, dem BC Schretzheim und dem Leipheimer Haufen. Mit ihrem Einsatz sorgten sie für eine rundum gelungene Veranstaltung.

80. Firmenjubiläum von Bendl war „auch ein Fest der Verbundenheit mit unserer Heimat“

Als Dank für die wertvolle Unterstützung und das unermüdliche ehrenamtliche Engagement überreichte Bendl den Vereinen eine Gesamtsumme von 7800 Euro. „Unser Jubiläum war nicht nur ein Rückblick auf 80 Jahre Baugeschichte, sondern auch ein Fest der Verbundenheit mit unserer Heimat. Die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen zeigt, wie wichtig Partnerschaft und Zusammenhalt für das Gelingen sind“, betonte die Geschäftsführung.

Mit dieser Geste setze Bendl ein Zeichen der Anerkennung und unterstreiche einmal mehr, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen. (AZ)