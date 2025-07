So viel steckte noch nie im Günzburger Haushalt

Mit einem Gesamtvolumen von 86,8 Millionen Euro hätte der Haushalt der Großen Kreisstadt Günzburg eigentlich das Zeug dazu gehabt, die ganz große Schlagzeile dieser Woche zu werden. Doch dann kam die Ankündigung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, er werde bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr antreten, die seit Montagabend Stadtgespräch Nummer eins ist. Und das imposante Zahlenwerk rückte erst einmal in den Hintergrund. Trotzdem bleibt beeindruckend, was Kämmerin Heidi Henseler und ihr Team erarbeitet und die Mitglieder des Haushaltsausschusses in vier Sitzungen vorberaten hatten.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis