Gerhard Jauernig warnt vor einem Kliniksterben

Die kommunalen Krankenhäuser stecken in einer tiefen, existenziellen Krise. Die Betriebskosten sind in den vergangenen Jahren explosionsartig gestiegen, und die Existenz vieler Kliniken ist akut bedroht. Davor warnt Gerhard Jauernig, Oberbürgermeister von Günzburg und Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetags in Schwaben. „Die Defizite in der Krankenhausfinanzierung sind nicht mehr tragbar und können von den Kommunen nicht länger alleine gestemmt werden“, betont Jauernig in einer Pressemitteilung.

„Allein die kreisfreien Städte in Bayern mussten seit 2019 bereits eine knappe Milliarde Euro aufbringen, um das Eigenkapital ihrer Kliniken zu sichern. Das zeigt das dramatische Ausmaß der Unterfinanzierung“, schreibt Jauernig in der Mitteilung weiter. Diese massiven Mehrbelastungen hätten auch direkte Auswirkungen auf die Landkreise und die kreisangehörigen Kommunen. Steigende Defizite in den Kreiskliniken führten zu höheren Kreisumlagen, was wiederum die Haushalte der Städte und Gemeinden empfindlich belaste.

Gerhard Jauernig: „Die Finanzlage verschlechtert sich ungebremst“

Gerhard Jauernig appelliert deshalb nachdrücklich an die Bundesregierung: „Seit drei Jahren warnen die kommunalen Spitzenverbände vor einem drohenden Krankenhaussterben. Die Finanzlage verschlechtert sich ungebremst und die angedachten Sparbeschlüsse des Bundes treiben einzelne Kliniken in die Insolvenz. Viele Kommunen sind am Ende ihrer finanziellen Belastbarkeit.“ Der Bezirksvorsitzende des Städtetags fordert deshalb Sofortmaßnahmen. Der Bund müsse handeln und mit Soforthilfen die akuten Betriebskostendefizite mindern, so Gerhard Jauernig.

„Wir können nicht notwendige Reformen abwarten, während unsere Kliniken ums Überleben kämpfen.“ Neben diesen unumgänglichen Soforthilfen müsse die geplante Krankenhausreform des Bundes die strukturelle Unterfinanzierung grundlegend beenden und eine sichere und auskömmliche Finanzierungsbasis schaffen. „Bund und Länder müssen konstruktiv zusammenarbeiten und sich auf ein gemeinsames, finanzierbares Konzept verständigen. Ohne zusätzliche Mittel von Bund und Freistaat lassen sich die massiven Existenzprobleme in der Krankenhauslandschaft nicht lösen. Diese Unsicherheit verunsichert vor allem die Patienten, die Pflegekräfte und die Mediziner“, betont Gerhard Jauernig. (AZ)