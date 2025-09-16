Icon Menü
Günzburger Polizei verstärkt Kontrollen: Eltern riskieren Bußgelder durch ungesicherte Kinder im Auto

Günzburg

Mehr Polizei vor Grundschulen: Verstärkte Kontrollen zum Schulbeginn

Die Günzburger Polizei hat Eltern verwarnt, die ihre Kinder ohne Gurt zur Grundschule gefahren haben sollen. Auch in den nächsten Wochen wird verstärkt kontrolliert.
    •
    •
    •
    Für viele Erstklässlerinnen und Erstklässler hat am Dienstag die Schule begonnen.
    Für viele Erstklässlerinnen und Erstklässler hat am Dienstag die Schule begonnen. Foto: Silvia Marks, dpa (Symbolbild)

    Die Polizeiinspektion Günzburg hat zum Schulbeginn am Dienstagmorgen im Umfeld mehrerer Grundschulen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Verstöße fest, unter anderem aufgrund nicht angegurteter Kinder. Die Eltern seien dahingehend sensibilisiert und gebührenpflichtig verwarnt worden. Laut Polizei würden die Kontrollen in den nächsten Wochen fortgesetzt, um so das Bewusstsein bei Eltern und Kindern für den sicheren Schulweg zu stärken. (AZ)

