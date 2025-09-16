Mehr Polizei vor Grundschulen: Verstärkte Kontrollen zum Schulbeginn

Die Polizeiinspektion Günzburg hat zum Schulbeginn am Dienstagmorgen im Umfeld mehrerer Grundschulen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Verstöße fest, unter anderem aufgrund nicht angegurteter Kinder. Die Eltern seien dahingehend sensibilisiert und gebührenpflichtig verwarnt worden. Laut Polizei würden die Kontrollen in den nächsten Wochen fortgesetzt, um so das Bewusstsein bei Eltern und Kindern für den sicheren Schulweg zu stärken. (AZ)

