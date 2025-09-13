Icon Menü
Günzburger SPD nominiert Michael Jahn: Jüngster OB-Kandidat im Rennen

Günzburg

SPD schickt jetzt auch offiziell Michael Jahn ins Rennen

Vor großem Publikum nominieren die Günzburger Sozialdemokraten ihren OB-Kandidaten. Sein junges Alter sei dabei kein Nachteil, sagt Amtsinhaber Jauernig.
Von Rebekka Jakob
    Das Interesse an der Nominierungsveranstaltung der SPD für ihren OB-Kandidaten Michael Jahn (Mitte) war groß. Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter und Amtsinhaber Gerhard Jauernig stärkten dem Kandidaten zusammen mit Anton Gollmitzer, Vorsitzender der Freien Wähler, den Rücken.
    Das Interesse an der Nominierungsveranstaltung der SPD für ihren OB-Kandidaten Michael Jahn (Mitte) war groß. Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter und Amtsinhaber Gerhard Jauernig stärkten dem Kandidaten zusammen mit Anton Gollmitzer, Vorsitzender der Freien Wähler, den Rücken. Foto: Rebekka Jakob

    Es war eine vorsichtige Schätzung: Rund 100 Stühle sollten wohl gut ausreichen für die öffentliche Nominierungsversammlung im oberen Foyer des Günzburger Forums, dachten sich die Verantwortlichen von der SPD. Doch dann müssen die Mitarbeiter der Stadthalle kurzfristig immer wieder Stühle hereinfahren, damit alle Besucherinnen und Besucher an diesem Freitagabend einen Platz finden. Am Ende werden es zwischen 150 und 200 Menschen sein, nur ein Bruchteil davon sind Mitglieder der Günzburg SPD.

