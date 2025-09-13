SPD schickt jetzt auch offiziell Michael Jahn ins Rennen

Es war eine vorsichtige Schätzung: Rund 100 Stühle sollten wohl gut ausreichen für die öffentliche Nominierungsversammlung im oberen Foyer des Günzburger Forums, dachten sich die Verantwortlichen von der SPD. Doch dann müssen die Mitarbeiter der Stadthalle kurzfristig immer wieder Stühle hereinfahren, damit alle Besucherinnen und Besucher an diesem Freitagabend einen Platz finden. Am Ende werden es zwischen 150 und 200 Menschen sein, nur ein Bruchteil davon sind Mitglieder der Günzburg SPD.

