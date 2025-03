Günzburger Spieletag: Spaß haben von Monopoly bis Miezekatze

Die wahren Spiele-Enthusiasten des Landkreises trafen sich trotz Sonnenschein und frühlingshaften 18 Grad im Günzburger Forum am Hofgarten am Sonntag, um ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Über 100 kamen schon in den ersten 90 Minuten. Brigitte Lauterbach, die mit ihrer Tochter Sophie gekommen ist, sieht es pragmatisch: „Das Wetter ist, wie es ist. Wir sind zum Spielen hier.“

