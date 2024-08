Jetzt gehts los mit dem Günzburger Volksfest

Es gibt Termine im Günzburger Jahreskalender, die einfach Pflicht sind: der Nikolausmarkt am 5. Dezember, das Guntia-Fest Ende Juni - und selbstverständlich das Günzburger Volksfest im August. Das Warten auf letzteres hat jetzt ein Ende: Pünktlich um 15.30 Uhr an diesem Freitag, 9. August, geht es los mit dem Standkonzert auf dem Schlossplatz, dann zieht der Umzug weiter zum Festplatz, wo Oberbürgermeister Gerhard Jauernig das Volksfest 2024 mit dem ersten Bieranstich feierlich eröffnen wird. Der Musikverein Reisensburg gibt dazu den Ton an - und spielt zum Prosit auf.

Wie groß die Begeisterung für die Günzburger Wiesn ist, lässt sich auch an dem enormen Zuspruch zu unserer Verlosung ablesen, bei der es Plätze bei der beliebten Backstage-Tour über das Gelände zu gewinnen gab. Gemessen an den Einsendungen hätte die Tour wahrscheinlich während der ganzen Volksfestzeit bis zum 18. August täglich mehrfach stattfinden können. Die Gewinner der begehrten 25 Plätze haben wir bereits benachrichtigt. Auch für alle diejenigen, die diesmal kein Losglück hatten, gibt es heuer wieder eine ganze Menge zu erleben auf dem Festplatz am Auweg. Wir haben die wichtigsten Infos für Volksfestgäste zusammengestellt.

Fahrgeschäfte und Festprogramm: Schon allein die Fahrgeschäfte versprechen das gewünschte Kribbeln im Bauch: „Break Dance“, der Autoscooter, „Luftikus“, „Aviator Kettenflieger“, „Mexicocity-Familienachterbahn“ „Disco Flyer“ und das Kinderkarussell warten auf Fahrgäste. Am Montagabend steigt dazu das brillante Feuerwerk mit Musik in die Luft. Mit dem großen Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz diesen Samstag und dem Maßkrugschieben am längsten Biertisch der Welt am letzten Volksfestsamstag ist noch mehr drumherhum geboten.

Musikprogramm: Alle, die lieber bodenständig unterwegs sind, können das Musikprogramm beim Volksfest genießen: Mit Hally Gally zum Auftakt am Freitagabend, Rockspitz am Samstagabend sowie der Stadtkapelle Gundelfingen und der Blaskapelle Kötz am Sonntag startet etwa das erste Festwochenende. Am Montag machen Lechpower Stimmung, am Dienstag die Schwäbische 12, und am Mittwoch die Members. Für den Feiertag am Donnerstag haben sich der Musikverein Wasserburg und abends die Blechbengel angesagt. Der zweite Volksfestfreitag gehört dann dem Musikverein Reisensburg und den Wolfsegger, Wochenendstimmung verbreiten am nächsten Samstag i-Düpferl, und zum Festausklang spielen am Sonntag dann nach der Stadtkapelle Günzburg die Waldstetter Musikanten.

Anfahrt und Parken: Wegen Baumaßnahmen ist die Bahnunterführung aktuell für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Der Durchgang für Fußgänger ist aber möglich. Zum Festplatz kann ausschließlich über die Auwegzufahrt gefahren werden. Die neue Baustraße ist beschildert und dient als „Ausfahrt“ vom Pendlerparkplatz zur B16. Parkplätze für die Volksfestbesucher gibt es auf dem Pendlerparkplatz und auf dem ehemaligen „Bisleparkplatz“. Für den Seniorennachmittag am Freitag, 16. August, hat die Firma BBS Bettighofer wieder eine Sonderbuslinie mit vier Strecken eingerichtet. Seniorinnen und Senioren können diese kostenfrei nutzen. Ein- und Ausstieg ist an den regulären Bushaltestellen.

Öffnungszeiten: Das Günzburger Volksfest ist geöffnet am Freitag, 9. August von 17 bis 24 Uhr, am Samstag, 10. August, von 14 bis 24 Uhr, am Sonntag, 11. August, von 10.30 bis 23.30 Uhr, am Montag, 12. August, von 15 bis 24 Uhr, am Dienstag, 13. August, von 15 bis 23.30 Uhr, am Mittwoch, 14. August, von 14 bis 24 Uhr, am Donnerstag, 15. August, von 10.30 bis 23.30 Uhr, am Freitag, 16. August, von 14 bis 24 Uhr, am Samstag, 17. August, von 14 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 18. August, von 10.30 bis 23 Uhr.