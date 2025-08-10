Icon Menü
Günzburger Volksfest: 57-Jähriger zieht sich nach Sturz leichte Kopfverletzungen zu

Am Samstagabend kam es auf dem Günzburger Volksfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mann muss durch den Rettungsdienst versorgt werden.
    Zwischen einem 28- und einem 57-Jährigen kam es am Samstag in Günzburg zu einer Auseinandersetzung.
    Zwischen einem 28- und einem 57-Jährigen kam es am Samstag in Günzburg zu einer Auseinandersetzung. Foto: Hannes P. Albert, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Günzburger Volksfest ist es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 57-jähriger Geschädigter stürzte dadurch und zog sich eine leichte Verletzung im Kopfbereich zu, wie die Polizei berichtet. Sie musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Beide Beteiligte waren deutlich alkoholisiert. Den 28-jährigen Täter erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

