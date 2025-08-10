Günzburger Volksfest: 57-Jähriger zieht sich nach Sturz leichte Kopfverletzungen zu

Auf dem Günzburger Volksfest ist es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 57-jähriger Geschädigter stürzte dadurch und zog sich eine leichte Verletzung im Kopfbereich zu, wie die Polizei berichtet. Sie musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Beide Beteiligte waren deutlich alkoholisiert. Den 28-jährigen Täter erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

