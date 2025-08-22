Icon Menü
Günzburgerin durchschaut Betrugsmasche

Günzburg

Günzburgerin durchschaut Betrugsversuch

Die Frau erhielt per Post mehrere Schreiben, die sie auffordern, eine Summe in Höhe von 54.000 Euro zu zahlen. Doch die Günzburgerin erkannte die Betrugsmasche.
    Eine Frau aus Günzburg erkannte einen versuchten Betrug per Post und meldete das der Polizei.
    Eine Frau aus Günzburg erkannte einen versuchten Betrug per Post und meldete das der Polizei. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Eine Frau aus Günzburg ist Betrügern auf die Schliche gekommen. Nach Angaben der Polizei erhielt sie am Mittwoch einen Brief per Post. Darin befanden sich drei Schreiben von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei in der Schweiz, einer Bank aus den USA und dem internationalen Gerichtshof. Die Frau wurde darin aufgefordert, mit der Rechtsanwaltskanzlei in Kontakt zu treten, um eine angebliche Schadensgutmachung in Höhe von knapp 54.000 Euro zu leisten. Doch die Günzburgerin durchschaute den Betrugsversuch und wendete sich an die Polizeiinspektion Günzburg, die ein entsprechendes Strafverfahren einleitete. (AZ)

