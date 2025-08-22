Günzburgerin durchschaut Betrugsversuch

Eine Frau aus Günzburg ist Betrügern auf die Schliche gekommen. Nach Angaben der Polizei erhielt sie am Mittwoch einen Brief per Post. Darin befanden sich drei Schreiben von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei in der Schweiz, einer Bank aus den USA und dem internationalen Gerichtshof. Die Frau wurde darin aufgefordert, mit der Rechtsanwaltskanzlei in Kontakt zu treten, um eine angebliche Schadensgutmachung in Höhe von knapp 54.000 Euro zu leisten. Doch die Günzburgerin durchschaute den Betrugsversuch und wendete sich an die Polizeiinspektion Günzburg, die ein entsprechendes Strafverfahren einleitete. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrugsmasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrugsversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis