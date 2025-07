Günzburgs neue Gästeführer bekommen ihre Zertifikate

Fünf Monate, fünf Module und eine Prüfung liegen hinter ihnen, jetzt haben sie es geschafft: Neun Frauen und drei Männer absolvierten erfolgreich die Gästeführerausbildung in Günzburg. Der Kurs wurde von der Volkshochschule (VHS) im Landkreis Günzburg in Kooperation mit der Tourist-Information und dem Heimatmuseum Günzburg angeboten und durchgeführt.

„Herzlichen Glückwunsch an die Absolventinnen und Absolventen! Ich habe sie während der Ausbildung kennengelernt und freue mich, dass wir in Zukunft noch mehr top motivierte und sehr gut ausgebildete Guides haben, die durch Günzburg führen“, sagte der Günzburger Stadtarchivar und Museumsleiter Raphael Gerhardt bei der Zertifikatsübergabe. Für Gerhardt war die angebotene Ausbildung zum Gästeführer eine Antwort auf die stetig positive Tourismusentwicklung und die gesteigerte Nachfrage nach Stadtführungen durch Günzburg.

Gästeführer seien sehr wichtige Botschafter einer Stadt, betonte der Stadtarchivar: „Sie werden als freundliches Gesicht, das mit Wissen und spannenden Geschichten Günzburg vorstellt, wahrgenommen.“ Die Ausbildung begann am 22. März unter der Leitung der staatlich geprüften Gästeführerin Antje Mühlenbein. In den fünf Modulen erlernten die Kursteilnehmer, wie spannende Rundgänge selbstständig zu konzipieren und durchzuführen sind.

Gästeführerausbildung in Günzburg: 12 neue engagierte Guides erfolgreich zertifiziert.

Im ersten Modul standen Kommunikation und Rhetorik auf der Agenda, im zweiten Abschnitt beschäftigten sich die angehenden Gästeführer mit dem Thema Kulturgeschichte und Ortskunde, Modul drei hatte die Überschrift Führungsmethodik und Didaktik. Im vierten Teil standen praktische Übungen und die Teilnahme an Rundgängen mit erfahrenen Günzburger Stadtführern auf dem Programm. Beim abschließenden Modul, dem Gästeführerstammtisch, hatten die Neulinge die Gelegenheit, sich mit erfahrenen Guides auszutauschen und nützliche Tipps für die eigenen Touren einzuholen.

„Ein anspruchsvolles Programm, das mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung abzuschließen war. Die theoretische Prüfung umfasste einen Test mit Fragen zu den einzelnen Modulen und beim Praxistest mussten die Absolventen eine Kurzführung konzipieren und durchführen“, erklärt Kursleiterin Mühlenbein. Alle zwölf Absolventen haben die beiden Prüfungen erfolgreich absolviert.

Gästeführerausbildung in Günzburg: Abschlussfeier für neue Stadtführer

Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information, freut sich ebenfalls über die neuen Günzburger Gästeführer: „Durch die neuen Guides mit ihren Ideen für Rundgänge wird unser Portfolio an unterschiedlichen Führungen noch größer. Das ganze Team der Tourist-Information freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit den neuen Günzburger Stadtführern.“

Lukas Denk, einer der erfolgreichen Absolventen, war von der Ausbildung zum Stadtführer positiv überrascht. Vor allem die kommunikative Aufarbeitung durch Antje Mühlenbein war für den neuen Guide sehr wertvoll, auch das historische Modul empfand er als sehr spannend: „Gerhardt ist eine Koryphäe. Er hat uns unglaublich viele Details zur Günzburger Geschichte vermittelt. Ich freue mich schon darauf, Menschen durch Günzburg zu führen.“

Sie haben die Ausbildung zum Gästeführer erfolgreich absolviert: Vladimir Arstambaev, Selina Darende, Lukas Denk, Richard Denk, Christine Drittenthaler, Tanja Eberhard, Katrin Grau, Selina Guth, Manfred Häußler, Barbara Immig, Sara Keller, Christine Thumm. (AZ)