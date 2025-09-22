Stadt Günzburg feiert die Gewinnerteams des Stadtradelns 2025

Das Jahr 2025 ist ein wichtiges Jahr für Günzburg, was die Förderung des Radverkehrs betrifft. Bei der diesjährigen Preisverleihung auf dem Günzburger Marktplatz sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: „Passend zum Slogan ‚Günzburg Fahrradstadt 2025‘ haben wir im Mai die Zertifizierung als Fahrradfreundliche Kommune mit viel Lob bestanden und im Juli wurden zum zehnjährigen Bestehen des Stadtradelns in der Stadt neue Rekorde aufgestellt. Darauf bin ich stolz und danke allen Teilnehmern.“ Über das Fazit des Stadtradelns informierte die Stadt in einer Pressemitteilung.

An 21 Tagen wurden im Juli dieses Jahres in 33 Teams mit 738 Radelnden insgesamt 150.444 Kilometer geradelt – das entspricht der 3,7-fachen Umrundung der Erde. Durch diese Leistung wurde ein Wert von 25 Tonnen CO₂ eingespart. „Dies ist eine exzellente Leistung“, sagte die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer und zeigte sich beeindruckt, dass trotz des zeitweisen schlechten Wetters die Rekorde vom vergangenen Jahr nochmals übertroffen wurden.

Oberbürgermeister Jauernig und Daniela Fischer loben Rekorde

Prämiert wurde nun in unterschiedlichen Kategorien jeweils das radelaktivste Team und das Team mit den aktivsten Radelnden. Dies waren in der Kategorie „Vereine &Verbände“ wie im vergangenen Jahr das Team der SG Reisensburg-Leinheim mit den meisten Gesamtkilometern sowie das Team TSV Radeln 2025 mit den meisten Kilometern pro Teammitglied. In der Kategorie „Unternehmen“ wurden die meisten Gesamtkilometer vom Team Munk-Radler erradelt, die meisten Kilometer pro Kopf hat das Team Absolut Finanz erreicht. Bei der Kategorie „Familie/Freunde“ steht auch dieses Jahr das Team Gelbes Trikot ganz oben auf dem Treppchen mit den aktivsten Radelnden und Schwaben Wagyu hat es dieses Jahr zum ersten Mal mit den meisten Gesamtkilometern auf Platz eins geschafft. In der Kategorie „Ämter/Verwaltung“ wurde das Team Landratsamt mit den meisten Gesamtkilometern und das Team Polizei Günzburg für die höchste Kilometerzahl pro Teammitglied geehrt.

Herzauszuheben sei, dass das Team der SG Reisensburg-Leinheim mit 168 aktiven Radelnden am Wettbewerb teilgenommen hat und mit 43.056 Kilometern mehr als einmal um die Welt geradelt ist. Mit beiden Werten hat das Team die eigenen Vorjahresrekorde noch einmal deutlich übertroffen. Die „Sonderprämierung“ für den radelaktivsten Parlamentarier ging bereits zum vierten Mal an Martin Endhardt.

Günzburg feiert Erfolge im Radverkehr: Stadtradeln führt zu Rekorden und Umweltschutz

Alle aktiv Radelnden erhielten wie in den Jahren zuvor als Dankeschön und Anerkennung für die Teilnahme eine praktische Aufmerksamkeit. Dieses Jahr war es ein Schlauchschal mit dem Günzburger Fahrradstadtlogo.

Die Stadtradel-Teilnehmer der Stadt Günzburg sind in den vergangenen zehn Jahren zusammen fast 780.000 Kilometer geradelt – jedes Jahr wurden neue Rekorde aufgestellt und damit deutliche Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Nach einem Jahrzehnt der erfolgreichen Teilnahme gönne man sich im nächsten Jahr eine Verschnaufpause und nutze die Zeit, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren und so die Fahrradstadt weiter voranzutreiben, so Günzburgs Oberbürgermeister. Das bedeute keinesfalls, dass das Stadtradeln 2026 nicht stattfindet, alle Teams und Fahrradfahrer können direkt beim Landkreis teilnehmen. (AZ)