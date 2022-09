Gundelfingen

12:30 Uhr

Banjos, Mandoline und Ukulele beim Bluegrass-Festival

Die Band 4Wheel Drive mit Gastsängerin Jolanda Peters avancierte beim internationalen Bluegrass-Festival in Birkenried zum Publikumsliebling.

Plus Das Kulturgewächshaus Birkenried und die Country & Western Friends Kötz veranstalteten das Bluegrass-Festival. An drei Tagen traten Bands aus dem In- und Ausland auf.

Drei Tage feinste Bluegrass-Musik wurden von Freitag bis Sonntag auf Einladung der Country & Western Friends Kötz im Kulturgewächshaus Birkenried präsentiert. Fünf ganz unterschiedliche Formationen zeigten die Bandbreite jener aufregenden und virtuos gespielten akustischen Musik aus den Appalachen auf, wobei die europäische Band 4 Wheel Drive mit ihren Musikern aus Holland, Belgien und Deutschland am Samstag und am Sonntag zu absoluten Publikumslieblingen avancierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen