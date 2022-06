100 Tage Krieg in der Ukraine: "Mir war spenden nicht genug"

Plus Die Gundremmingerin Katharina Diepenbruck ist für Kinder im Günzburger Flüchtlingsheim da. Wie sie das gemacht hat und welche Erfahrungen sie dabei sammelte.

Bereits zu Beginn des Ukrainekriegs wusste Katharina Diepenbruck aus Gundremmngen, dass sie helfen möchte. "Mir war spenden nicht genug, ich wollte aktiv etwas für Geflüchtete tun." Über das Internet erfuhr sie von der Möglichkeit, sich beim Landratsamt Günzburg als freiwillige Helferin zu melden und bot an, mit Flüchtlingskindern zu arbeiten. Als Grund- und Mittelschullehrerin in Offingen hat Diepenbruck Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.