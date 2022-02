Gundremmingen

vor 32 Min.

1000 Impfungen waren geplant: Nur 146 Menschen kamen ins Sportzentrum

Plus Am Samstag konnten sich Menschen im Auwald-Sportzentrum Gundremmingen gegen Corona impfen lassen. Der Aufwand war groß, der Andrang hielt sich in Grenzen.

Von Peter Wieser

Das Veranstaltungsfoyer des Gundremminger Auwald-Sportzentrum ist eigentlich Ort für Kulturveranstaltungen, Feierlichkeiten oder Versammlungen - und es eignet sich auch bestens, um auch eine größere Impfaktion durchzuführen. Eine solche fand am Samstag statt. Organisiert haben sie der Allgemeinmediziner Dr. Helmut Schüller und die Däubler-Ambulanz GmbH, beide aus Gundremmingen, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Doch der Andrang ist gering.

