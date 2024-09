18 Jahre nach dem Start des Zwischenlagers: Wohin mit dem Atommüll?

Seit Jahrzehnten wird im Landkreis Günzburg um die Atomkraft gerungen - sei es um das inzwischen abgeschaltete Kernkraftwerk Gundremmingen oder das Zwischenlager, in dem seit 18 Jahren der radioaktive Müll gelagert wird. Bundesweit läuft derweil die Suche nach einem Standort für ein sicheres Endlager - und ein Ende dieser hochkomplexen Suche ist nicht in Sicht. Zwischenlager wie in Gundremmingen geraten dabei immer mehr in den Fokus. Denn es scheint abzusehen, dass diese Übergangslösungen noch eine ganze Weile länger halten müssen als vorgesehen.

