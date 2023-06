Arbeiter wird bei Betriebsunfall schwer verletzt

Der Mann ist mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als ein 550 Kilogramm schweres Fass herabstürzt. Der Verletzte muss mit Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Bei Reinigungsarbeiten ist am Montagvormittag ein Arbeiter in einem Betrieb in Gundremmingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Kollege mittels eines Kranes ein Fass von circa 550 Kilogramm angehoben, damit der Boden des Behälters gereinigt werden konnte.

Als der Mann mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt war, brach ein Zwischenstück aus Metall, dass zwischen dem eigentlichen Kranhaken und dem Hebegeschirr angebracht war. Deshalb fiel das Fass aus geringer Höhe auf den Boden und trennte der Reinigungskraft vier Finger der rechten Hand fast vollständig ab.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Fremdverschulden kann nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. (AZ)