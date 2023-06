Arbeiter will Geldbörse aus Baustellenfahrzeug stehlen

Ein Mann macht sich in Gundremmingen an einem Baustellenfahrzeug zu schaffen. Dabei wird er jedoch beobachtet.

Während einer Arbeitspause haben Mitarbeiter einer Landschaftsgärtnerei in der Gundremminger Kirchstraße am Montagvormittag einen Mann beobachtet, der sich an ihrem Baustellenfahrzeug zu schaffen machte. Er wollte aus dem Fahrzeug einen abgelegten Geldbeutel stehlen.

Der Dieb konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten der Polizei Burgau von den Gärtnern festgehalten werden. Der Mann war im Rahmen einer anderen Baustellentätigkeit in der Nähe eingesetzt. Er wurde wegen des versuchten Diebstahls angezeigt. (AZ)