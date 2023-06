Arbeitsunfall im stillgelegten Atomkraftwerk Gundremmingen

Bei Reinigungsarbeiten verletzt sich ein Mitarbeiter durch ein herabfallendes Fass an der Hand schwer. In dem verschlossenen Behälter ist schwach radioaktives Material gelagert.

So fängt eine Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag an: "Bei Reinigungsarbeiten wurde am Montagvormittag ein Arbeiter in einem Betrieb in Gundremmingen schwer verletzt." Der "Betrieb" ist das stillgelegte Atomkraftwerk Gundremmingen (Betreiber RWE bezeichnet das frühere Kernkraftwerk selbst als Rückbauanlage). Das bestätigt jetzt der Energiekonzern in einer entsprechenden Mitteilung von Mittwochnachmittag.

Zur Reinigung der Unterseite des Fasses mit radioaktivem Inhalt war der rund 550 Kilogramm schwere und verschlossene Behälter mithilfe eines Krans angehoben worden. Ein Kollege des Unfallopfers hatte laut Polizei den Kran bedient. Während der Reinigungstätigkeit brach ein Zwischenstück aus Metall zwischen Kranhaken und Hebegeschirr. Aus geringer Höhe fiel das Fass herunter und verletzte den Mitarbeiter schwer an der Hand. Er konnte nach der Erstversorgung durch die Betriebssanitäter und den Rettungsdienst selbst in den angeforderten Rettungshubschrauber einsteigen, der ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus flog.

Fass fiel "aus geringer Höhe" zu Boden

Das Unternehmen RWE wollte auf Nachfrage unserer Redaktion nicht sagen, was die Formulierung "aus geringer Höhe" konkret bedeutet. Es sei "nicht viel" gewesen, gibt der Sprecher der RWE Nuclear GmbH am Standort Gundremmingen, Christian Kirstges, dann doch noch eine Auskunft. Man habe sich an die Formulierung der Polizei gehalten. Dem Mitarbeiter einer Partnerfirma wünscht RWE eine schnelle und vollständige Genesung. Der Reinigungskraft wurden vier Finger der rechten Hand fast vollständig abgetrennt, wie es im Polizeibericht hieß.

RWE Nuclear GmbH Die RWE Nuclear GmbH bündelt die Kernenergiesparte des RWE-Konzerns. Gegenstand des Unternehmens mit rund 1300 Beschäftigten sind Stilllegung und der gesetzlich vorgeschriebene Abbau der Rückbauanlagen Biblis, Emsland, Gundremmingen, Lingen und Mülheim-Kärlich sowie die fachgerechte Verpackung von radioaktiven Abfällen und die Nutzung von Wertstoffen aus dem Rückbau; ferner die Steuerung von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochter der RWE AG, wird operativ von der RWE Power AG geführt und hat ihren Sitz in Essen. (AZ)

Im Fass, das nach Angaben von RWE bis auf leichte Lackschäden an der Außenhülle unbeschädigt blieb, befanden sich ausgebaute Antriebe von Steuerelementen. Dabei handele es sich um schwach radioaktives Material, das für die spätere Endlagerung im Schacht Konrad vorgesehen sei.

Das Unglück geschah in Block B

Bevor diese gelben Fässer vermutlich noch in diesem Jahrzehnt in das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in das stillgelegte Eisenerzbergwerk bei Salzgitter kommen, soll ein eigenes Zwischenlager dafür auf dem Gelände des ehemaligen Gundremminger AKW gebaut werden. Beantragt ist das bereits. Einer der Gründe für das geplante Zwischenlager (eines besteht bereits seit 2006 für hoch radioaktive Abfälle: abgebrannte Brennelemente, die umgeben von Castor-Behältern an ihren Lagerplätzen stehen) lautet, dass Platz für den Rückbau benötigt wird, sonst würde laut Beobachtern der Zeitplan ins Stocken geraten. Der Arbeitsunfall ereignete sich nach Informationen unserer Redaktion in Block B.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wurde RWE zufolge ebenso wie das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft umgehend informiert. Die interne Ursachenklärung wurde sofort eingeleitet.

RWE: "Gefährdung lag zu keiner Zeit vor"

Das Vorkommnis wurde gemäß den deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (Normal) eingestuft und dem bayerischen Umweltministerium als Aufsichtsbehörde fristgerecht gemeldet. Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen (INES) ist es der Stufe 0 (unterhalb der Skala, das bedeutet: keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) zuzuordnen. Eine Gefährdung der Umgebung oder der Anlage habe zu keiner Zeit vorgelegen, teilt RWE abschließend mit. (AZ/ioa)