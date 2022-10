Auto prallt bei Gundremmingen in Baum und überschlägt sich

Ein Autofahrer verunglückte nahe Gundremmingen schwer. Möglicherweise war seine Fahrtüchtigkeit durch Alkohol eingeschränkt.

Hoher Sachschaden entstand am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall. Gegen 5.40 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Auto aus Gundremmingen kommend auf der Staatsstraße in Richtung Offingen unterwegs. Etwa 400 Meter vor der Abzweigung nach Offingen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn auf dem Radweg zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Streifenbeamten beim Verunglückten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest verlief positiv, die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. (AZ)