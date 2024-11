Auto überschlägt sich, Personen bleiben unverletzt

An der sogenannten Baumgartener Kreuzung ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Gegen 17.30 Uhr missachtete ein 30-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gundremmingen und Dürrlauingen die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der auf der Strecke zwischen Schnuttenbach und Baumgarten unterwegs war. So berichtet es die Polizei Burgau. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des 30-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schnuttenbach war mit 15 Einsatzkräften im Einsatz, so die Polizei. (AZ)

