Autofahrer übersieht bei Gundremmingen 17-jährigen Motorradfahrer

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein 17-jähriger Motorradfahrer. Zum Unfall bei Gundremmingen kam es, weil ein Autofahrer ihn in der Dunkelheit übersehen hatte.

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Montagmorgen. Gegen 6.45 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Auto von Offingen kommend auf der Kreisstraße in Richtung Gundremmingen unterwegs. Als er an der Einmündung in die Staatsstraße nach rechts abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 17 Jahre alten Kradfahrers, der von links kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 17-Jährige vom Zweirad und wurde leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. (AZ)