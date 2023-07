Autofahrer verletzt zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall

Weil er zu weit rechts eingebogen ist, ist ein Autofahrer gegen zwei Radfahrerinnen gefahren. Eine der beiden wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Weil er in zu weitem Bogen von der Eichbrunnenstraße in Gundremmingen nach rechts in die Hauptstraße eingebogen ist, hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zwei Radfahrerinnen verletzt. Wie die Polizei Burgau berichtet, fuhren die beiden 55- und 56-jährigen Frauen mit ihren Pedelecs in Richtung Ortsmitte. Der Autofahrer kollidierte mit den Fahrrädern der beiden Frauen. Beide kamen zu Fall und erlitten leichte Verletzungen.

Radfahrerinnen wird bei Unfall in Gundremmingen verletzt

Die Jüngere der beiden kam laut Bericht der Beamten mit einer Prellung mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Bei der zweiten Frau war keine ärztliche Behandlung notwendig. Sie erlitt lediglich Schürfwunden an beiden Beinen. Die Pedelecs der beiden Radlerinnen wurden leicht beschädigt. Es entstanden Kratzer, sie waren weiterhin fahrbereit. Am Pkw des Unfallverursachers entstanden ebenfalls Kratzer an der Motorhaube. Der Schaden insgesamt beträgt geschätzt 600 Euro. (AZ)