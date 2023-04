Gundremmingen

06:00 Uhr

Bald soll es ein weiteres Zwischenlager auf dem AKW-Gelände geben

Plus Den Bauantrag dafür hat der RWE-Energiekonzern schon seit Längerem gestellt. Die Gemeinde Gundremmingen ist nicht begeistert, hat aber kaum Spielraum.

Von Till Hofmann

Momentan steht auf dem Gelände der Rückbauanlage Gundremmingen (das frühere Atomkraftwerk) nur ein Zwischenlager. Momentan. Das wird sich aller Voraussicht nach ändern. Der Energiekonzern RWE hat nämlich beantragt, ein weiteres Zwischenlager (welches das Unternehmen selbst "Bereitstellungshalle" nennt) zu bauen. In diesem Gebäude sollen – anders als im bisher existierenden Zwischenlager – schwach und mittel radioaktive Abfälle gelagert werden. Die fallen beispielsweise beim Rückbau des Atomkraftwerks (AKW) an.

Wie bei den abgebrannten Brennstäben, die nach der Nutzung erst für etwa fünf Jahre in ein Abklingbecken müssen, bis sie in das Zwischenlager transportiert werden können, sollen auch die Stoffe mit einer geringeren Radioaktivität untergebracht werden. Ein weiteres Zwischenlager ist deshalb nötig. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: Während der Endlagersuche für die in Castor-Behälter eingeschlossenen, verbrauchten Brennstäbe in absehbarer Zeit kein Erfolg beschieden sein dürfte, wird mit dem Schacht Konrad in der niedersächsischen Stadt bei Salzgitter diese letzte Aufbewahrungsstätte für den schwach und mittel radioaktiven Atommüll bereits gebaut.

