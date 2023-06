Buch in Gundremminger Kapelle in Brand gesteckt

In der Gundremminger Franziskuskapelle wurde ein Buch angezündet. Da die Flammen von selbst erloschen, bestand für das Gebäude keine Brandgefahr.

In der Franziskuskapelle Am Hirschbach in Gundremmingen ist ein Buch angezündet worden, das dabei völlig beschädigt wurde. Die Polizei gibt als Zeitraum den Mittwoch zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr an. Das Feuer ging von allein wieder aus, daher bestand keine Brandgefahr für die Kapelle. Außerdem wurde festgestellt, dass aus einem Gebetsbuch zwei Seiten herausgerissen wurden. Der Gesamtschaden ist mit circa 30 Euro gering, der Schrecken für Gläubige am Ort umso größer. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)