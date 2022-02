Gundremmingen

06:30 Uhr

Das Gundremminger Atommüllzwischenlager soll autark werden

Plus Im Gundremminger Gemeinderat ging es um das Atommüllzwischenlager, das autark werden soll, und um die Sicherheit auf der Straße zum Auwald-Sportzentrum.

Von Peter Wieser

Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) hat beantragt, für den Bereich des Zwischenlagers im Kernkraftwerk Gundremmingen eine Bauleitplanung durchzuführen. Aufgabe der BGZ ist der Betrieb von Zwischenlagern an 17 deutschen Standorten, am 1. Januar 2019 übernahm sie die Betriebsverantwortung am Standort Gundremmingen. Die atomaren Abfälle sollen so lange zwischengelagert werden, bis sie an ein Endlager abgegeben werden können, erklärte Pressesprecher Stefan Mirbeth in der Sitzung des Gundremminger Gemeinderats. Ulrich Kastner, Leiter des Zwischenlagers, informierte über den Standort und die geplanten Maßnahmen.

