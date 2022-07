Gundremmingen

vor 17 Min.

Das sind die erfolgreichsten Läuferinnen und Läufer in Gundremmingen

Plus Wer in den einzelnen Klassen des Landkreislaufs in Gundremmingen die Nase beziehungsweise die Beine vorne hatte.

Von Alois Thoma

Zwei erfolgreiche Titelverteidigungen aber auch zwei neue Titelträger gab es beim Landkreislauf dieses Jahr in Grundremmingen. Ein Überblick über die Erstplatzierten:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen