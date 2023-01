Die Jazz-Spätzla melden sich eindrucksvoll zurück

Plus „Big Time“ beim Opening in Gundremmingen: Zweimal Big-Band-Party mit den Jazz-Spätzla, der Fat Cat Combo und 900 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.

2021 gab es kein Opening, 2022 auch nicht. Aber dafür jetzt erst recht nach der abklingenden Corona-Pandemie gleich an zwei Tagen hintereinander und nicht wie bisher in Offingen: Nach Gundremmingen verlegten die Fat Cat Combo und die Jazz-Spätzla, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiern, ihre Spielzeit-Eröffnung. Es hätte verwundert, wenn das Auwald-Sportzentrum nicht ausverkauft gewesen wäre.