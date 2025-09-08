„Heimat und Orientierung“: Menschen in der Region werden die Kühltürme vermissen

Es sind zahlreiche Geschichten, die die Menschen in der Region mit dem stillgelegten Kernkraftwerk in Gundremmingen verbinden. Besonders bei den beiden Kühltürmen, die das Landschaftsbild seit Jahrzehnten prägen, kommen Erinnerungen hoch. Was für viele ein Wahrzeichen der Region ist, wird bald Geschichte sein. Am 25. Oktober werden die Bauten dem Erdboden gleichgemacht. Innerhalb weniger Minuten werden die zwei 160 Meter hohen Türme in sich zusammenfallen. Was bleibt, sind Tonnen aus Schutt und Staub. Die Sprengung löst bei unseren Leserinnen und Lesern gemischte Gefühle aus. Das zeigen die Reaktionen auf unsere Frage der Woche. Viele sind traurig daüber. Andere begrüßen den Schritt als Ende einer „Technologie, die nicht mehr zeitgemäß ist“.

Akw Gundremmingen: Kühltürme geben den Menschen ein Gefühl von Heimat

Für Rudolf und Elisabeth Winkler sind die Kühltürme eine Landmarke im Kreis Günzburg. „Wenn man früher auf der A7 von Norden her nach dem Urlaub auf den Landkreis zufuhr, und die Türme des Kraftwerks erblickte, da wusste man, gleich sind wir zu Hause.“ Auch aus der Luft, vom Flugzeug aus, konnte man die Bauten bei gutem Wetter sehen. Sie sind sich einig: „Ab 25. Oktober wird uns definitiv etwas fehlen.“ Auch die 33-jährige Patricia Alt aus Aislingen wird die Kühltürme vermissen. Für sie gehe mit der Sprengung ein Stück Kindheit verloren. „Egal von welcher Richtung man nach Hause fuhr, wenn man die Kühltürme sah, wusste man als Kind, man ist bald zu Hause.“

Bei gutem Wetter kann man die 160 Meter hohen Kühltürme von weitem sehen. Für viele Menschen in der Region stellen sie einen Orientierungspunkt in der Landschaft dar. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Ein Gefühl von Heimat: Das geben die Kühltürme vielen Leserinnen und Lesern. Auf Instagram und Facebook finden Nutzerinnen und Nutzer verschiedene Synonyme für die Bauten. Eine Frau schreibt: „Ja, das sind meine großen Tulpenvasen.“ Eine andere nennt sie „Wolkenfabrik“ oder „Wolkenmaschine“. Gerd Stockhammer kommentiert auf Facebook: „Natürlich vermisse ich Max und Moritz.“ Birgit Brotkorb bezeichnet die Türme als „Wahrzeichen“, Reinhard Kettner und viele weitere Nutzerinnen und Nutzer betonen, dass sie mit den Bauwerken groß geworden sind. Nicole Schmid findet es „sehr schade“ und findet, dass mit der Sprengung „ein Stück Heimat und ein Stück Orientierung verloren“ gehe.

Leser haben Vorschläge: Wie könnte man die Kühltürme anderweitig nutzen?

Während also viele das Verschwinden der Kühltürme bedauern, haben manche Leser Vorschläge, was man stattdessen aus ihnen machen könnte. Denn das Kernkraftwerk ist stillgelegt. Es wird nie wieder in Betrieb gehen. Peter Dworak aus Krumbach plädiert dafür, die Kühltürme als Denkmal für die Nachwelt zu erhalten. „Fast ein halbes Jahrhundert lang haben die Kühltürme des Akw Gundremmingen das Landschaftsbild geprägt“, betont er. Auch Dirk Dragos, der in Holzheim aufwuchs, sagt: „Bestimmt hätte man da was Schönes draus machen können.“ Zum Beispiel einen Übungsplatz für Kletterer. Er wird sich die Sprengung gemeinsam mit seiner Familie anschauen.

Die Warte des Kraftwerkblocks B - unter roten Schutzkappen lagen die Knöpfe für die Abschaltung der Anlage. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Marianne Hohmann lebt mit ihrem Mann seit 1975 in Günzburg. Sie wird die Sprengung, wenn möglich, live verfolgen. „Ob ich die Kühltürme vermissen werde, glaube ich nicht“, erklärt sie. Dennoch überlegt sie, was man mit den Bauten hätte anstellen können. „Ich als Laie denke mir, dass man die Kühltürme eventuell mit Solaranlagen hätte einkleiden können.“ Aber ob dies überhaupt möglich gewesen wäre, weiß sie nicht. Ohnehin: „Alle Gedanken sind bald Geschichte.“

Das Architekturbüro Schwab aus Thannhausen hat da einen ganz anderen Vorschlag und hat hierzu gleich ein Konzept entwickelt. Jan Wiesmüller will in den Kühltürmen einen Raum für nachhaltiges Wohnen schaffen: „AKWohnen“ heißt die Idee. Bis zu 2000 Wohnungen pro Turm können sich die Architekten vorstellen. „Das spart Ressourcen, reduziert CO₂-Emissionen und schafft dringend benötigten Wohnraum.“

Das Architekturbüro Schwab aus Thannhausen hat eine Idee, was man mit den zwei Kühltürmen anstellen könnte: Darin könnte Wohnraum entstehen. Foto: Architekturbüro Schwab

Kühltürme als „Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Technologie“

Karin Schneider wohnt in Gundremmingen und will sich die Sprengung auf keinen Fall entgehen lassen. Sie werde dieses Spektakel voller Wehmut, schreibt sie, von ihrem Garten aus beobachten. Sie schickt ein Bild von den „Zwillingen“ und bezeichnet die Abschaltung der Kraftwerke als großen Fehler. Angst vor einem Reaktorunfall habe sie nie gehabt: „Wir waren immer stolz, auf unser Gundremminger Atomdorf.“ Fred Walecky aus Burgau plädiert ebenfalls dafür, die Türme stehenzulassen. Für ihn würden sie ein Denkmal darstellen, eine Erinnerung an die Atomzeit in Bayerisch-Schwaben.

In der Vergangenheit wurden in der Bevölkerung immer wieder Befürchtungen laut, dass aus dem Zwischenlager in Gundremmingen ein Endlager werden könnte. Foto: Bernhard Weizenegger

Auf Instagram und Facebook sehen das manche Nutzer anders. Ein Mann räumt ein, dass die Türme zwar als Orientierungspunkt dienten. Er werde sie jedoch nicht vermissen, da sie ein „Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Technologie“ sind. Ein anderer Nutzer spricht sich ebenfalls für die Sprengung aus: „Für mich die bessere Alternative als die Türme stehen und verfallen zu lassen.“

Während das Akw in Gundremmingen noch am Netz war, gab es immer wieder Demonstrationen: Befürworter und Gegner der Atomkraft standen sich hier oft gegenüber. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Menschen in der Region lasen an den Kondenzwolken das Wetter ab

Solche Kommentare findet man jedoch nur vereinzelt. Der Großteil unserer Leserschaft ordnet sich dem „Team vermissen“ zu, wie eine Frau auf Facebook erklärt. Dazu zählen sich auch Sieglinde und Paul Schaller aus Günzburg. Den begeisterten Radfahrern dienten die Bauwerke als Orientierungspunkt. „Egal, von welcher Richtung wir kamen.“ Daniel Spannbauer aus Zaiertshofen im Unterallgäu schreibt uns: „Ich werde am Tag der Sprengung mir bestimmt die Tränen verkneifen müssen.“

Am 31. Dezember 2017 wurde Block B abgeschaltet. Block C wurde am 31. Dezember 2021 stillgelegt. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Karl Schußmann lebt in Emersacker im Landkreis Augsburg. Er erinnert sich: „Wir Bewohner konnten bei fast jedem Wetter über einen bewaldeten Höhenzug und über die Baumwipfel hinweg die Kondenzwolken des Kernkraftwerks Gundremmingen über Jahrzehnte hinweg beobachten.“ An den Wolken habe Schußmann abgeleitet, wie das Wetter wird. Dass die „Skyline“ von Bayerisch-Schwaben, wie er die Kühltürme nennt, nun für immer verschwinden soll, ist für den Leser „schwer nachvollziehbar“.